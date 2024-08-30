В Black Myth: Wukong добавили Черепашку-ниндзя, Кратоса из God of War и Дэдпула Для вышедш...

В Black Myth: Wukong добавили Черепашку-ниндзя, Кратоса из God of War и ДэдпулаДля вышедшей в этом месяце Black Myth: Wukong выпустили мод, который добавляет в игру Черепашку-ниндзя (Донателло) в качестве главного персонажа.