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Пик придётся на утро: На Земле началась магнитная буря. Чем это грозит людям

Пик придётся на утро: На Земле началась магнитная буря. Чем это грозит людям

На Земле началась магнитная буря, пик которой придётся на утро субботы, 25 января.Вспышка на Солнце 21 января, которая спровоцировала выброс плазмы, закономерно привела к тому, что Землю накрыла магнитная буря.

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