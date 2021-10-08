Мировое обозрение

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Всемирный день почты

Всемирный день почты

Всемирный день почты (World Post Day) отмечается ежегодно 9 октября. В этот день в 1874 году в столице Швейцарии Берне была основана главная международная почтовая организация – Всемирный почтовый союз (ВПС).

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