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Евросовет поручил Еврокомиссии разработать варианты антироссийских санкций

Евросовет поручил Еврокомиссии разработать варианты антироссийских санкций

Европейский совет поручил Еврокомиссии (ЕК) и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю разработать варианты антироссийских санкций на случай действий Москвы, которые ЕС посчитает враждебными, и определить условия взаимодействия с Россией.

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