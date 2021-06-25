Евросовет поручил Еврокомиссии разработать варианты антироссийских санкций

Европейский совет поручил Еврокомиссии (ЕК) и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю разработать варианты антироссийских санкций на случай действий Москвы, которые ЕС посчитает враждебными, и определить условия взаимодействия с Россией.
Европейский совет поручил Еврокомиссии (ЕК) и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю разработать варианты антироссийских санкций на случай действий Москвы, которые ЕС посчитает враждебными, и определить условия взаимодействия с Россией.
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