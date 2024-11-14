Расскажу про секретный способ приготовления лучшей гречки, по другому варить перестанете

Нет такой семьи, в которой не готовили бы гречневую кашу. Я очень её люблю и готовлю ее постоянно. Предварительный ньюанс, с которой крупа максимально рассказывает потрясающий вкус и аромат, обязательно проделываю и вам советую, разница колоссальная.