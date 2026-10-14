В Аксае дети не вышли гулять из-за дыма от пожара на складе

Воспитанники детского сада «Буратино» на улице Маяковского, 15 остались в помещениях утром 14 октября из-за запаха гари от пожара на складе пластиковой продукции, вспыхнувшего накануне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лавров откровенно...
- Илон Маск связал ...
- Не рой другому ям...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым