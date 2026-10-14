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Царьград

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В Аксае дети не вышли гулять из-за дыма от пожара на складе

В Аксае дети не вышли гулять из-за дыма от пожара на складе

Воспитанники детского сада «Буратино» на улице Маяковского, 15 остались в помещениях утром 14 октября из-за запаха гари от пожара на складе пластиковой продукции, вспыхнувшего накануне.

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