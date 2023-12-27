Захарова заявила о шансе исправиться для участников "голой вечеринки"

Соц.сети Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что общественно осуждение, которое обрушилось на участников "голой вечеринки", организованной блогером Анастасией Ивлеевой, даст им шанс исправиться и стать лучше через страдания и работу над собой.