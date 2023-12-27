РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 179 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ира
    Да понятно всё и с Ивлеевой, и с ее вечеринкой... Весь мир увидел... И наши солдаты на передовой, за что перед ними д...РЕН ТВ выяснил, к...
  • Влад Владимиров
    Влечения даже и у тупых дегенератов должны же, как говориться: с пользой проходить... Кадыров их научит говорить без ...Кадыров пригласил...
  • Ира
    Никакой веры этим подонкам! Их не только рублем наказать надо - это они легко переживут! У Кадырова для них есть дель...Чем в итоге оберн...

Захарова заявила о шансе исправиться для участников "голой вечеринки"

Захарова заявила о шансе исправиться для участников "голой вечеринки"

Соц.сети Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что общественно осуждение, которое обрушилось на участников "голой вечеринки", организованной блогером Анастасией Ивлеевой, даст им шанс исправиться и стать лучше через страдания и работу над собой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх