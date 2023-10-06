Стартовал проект «Наследие Евразии: сельские сообщества»

Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив в 2023 – 2024 году реализует проект «Наследие Евразии: сельские сообщества», который является продолжением проекта «Наследие Евразии: культурные практики сельских территорий», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив в 2021 году.