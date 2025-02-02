Телеканал «Культура» из телеверсии концерта к 270-летию МГУ вырезал «Марш Энтузиастов» с портретом Сталина.
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Телеканал «Культура» из телеверсии концерта к 270-летию МГУ вырезал «Марш Энтузиастов» с портретом Сталина.