Из-за обильных снегопадов в Японии ранены не менее девяти человек

Как минимум один человек погиб и девять получили травмы из-за обилия снегопадов на севере Японии. Об этом 6 февраля сообщает издание News Goo со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Ёсимасу Хаяси.
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