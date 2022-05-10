Суть Событий

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Япония объявила санкциях против Мишустина, Пушилина и Пасечника

Япония объявила санкциях против Мишустина, Пушилина и Пасечника

Япония объявила о расширении санкций. Под действие новых ограничений попали российские компании, чиновники, включая премьер-министра Михаила Мишустина, бизнесмены и члены их семей, а также руководство Донецкой и Луганской народных республик.

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