Фрагмент из книги Маши Гавриловой «Я обязательно уволюсь»

Грустная, смешная и в то же время полная колкой иронии книга рассказывает о злоключениях девушки из поколения зумеров, которая пытается найти свое место в жизни — или хотя бы просто более-менее эту жизнь обустроить.
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