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Невиданные танки России: В бой идёт техника, о которой ещё ничего не известно врагу

Невиданные танки России: В бой идёт техника, о которой ещё ничего не известно врагу

Фото: globallookpress.com/Komsomolskaya PravdaСегодня 14K прочитали С утра в Донбассе ВС России теснят врага практически на всех участках фронта.

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