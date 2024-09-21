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Регионы России перейдут на единые нормативы потребления коммунальных услуг

Сейчас законодательством РФ для всех регионов утверждена одинаковая предельная дата перехода (1 января 2025 года) на единые нормативы потребления коммунальных услуг, которые применяются для помещений и многоквартирных домов, не оснащенных приборами учета.

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