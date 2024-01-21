День памяти митрополита Филиппа Московского православные отметят 22 января Анна РедькоВ понедельник, 22 января 2023 года, православные отмечают память Святителя и митрополита Филиппа Московского, близкого к Ивану Грозному.
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