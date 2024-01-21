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День памяти митрополита Филиппа Московского православные отметят 22 января

День памяти митрополита Филиппа Московского православные отметят 22 января

День памяти митрополита Филиппа Московского православные отметят 22 января Анна РедькоВ понедельник, 22 января 2023 года, православные отмечают память Святителя и митрополита Филиппа Московского, близкого к Ивану Грозному.

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