Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Видео: В Смоленске следователи рассказали о находках поисковиков отряда «Следопыт»

Видео: В Смоленске следователи рассказали о находках поисковиков отряда «Следопыт»

Как расследуют преступления и сохраняют историю. Сотрудники Следственного комитета познакомили юных смолян и представителей СМИ с трофеями поисковых работ отряда «Следопыт», а также со спецификой деятельности следственных криминалистов.

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