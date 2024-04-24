Видео: В Смоленске следователи рассказали о находках поисковиков отряда «Следопыт»

Как расследуют преступления и сохраняют историю. Сотрудники Следственного комитета познакомили юных смолян и представителей СМИ с трофеями поисковых работ отряда «Следопыт», а также со спецификой деятельности следственных криминалистов.
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