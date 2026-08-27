Сергей Собянин: собственные лаборатории помогают городским службам Москвы

Работу лабораторий, созданных в городских службах Москвы, описал Сергей Собянин. Такие подразделения есть в организациях разных направлений городского хозяйства и занимаются соответствующими профильными задачами.
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