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Рязанские новости

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В Рязанской области до 4 сентября сохранится высокая пожарная опасность

В Рязанской области до 4 сентября сохранится высокая пожарная опасность

Высокая пожарная опасность 4 класса в Рязанской области продлится до 4 сентября. В МЧС напомнили телефоны экстренных служб.

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