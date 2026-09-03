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Похороны Ратко Младича пройдут в Белграде 7 сентября — Alo

Похороны Ратко Младича пройдут в Белграде 7 сентября — Alo

Похороны бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича состоятся в Белграде в понедельник, 7 сентября, сообщает 3 сентября газета Alo.

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