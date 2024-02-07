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Банановое дело: Эквадор решил навредить России, получилось не очень

Банановое дело: Эквадор решил навредить России, получилось не очень

Россия может остановить или же значительно сократить импорт бананов из Эквадора. В настоящий момент Россельхознадзор потребовал от профильных ведомств латиноамериканской страны приостановить сертификацию пяти поставщиков из-за выявления в продукции многоядной мухи-горбатки.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Дай бог чтобы эта &quot;муха-горбатка&quot; повлияла на мозг эквадорских правителей. Но, с другой стороны, за Державу обидно, когда у России нет на самом деле рычагов наказания даже банановой ничтожной ...ляди!
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