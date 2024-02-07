Банановое дело: Эквадор решил навредить России, получилось не очень

Россия может остановить или же значительно сократить импорт бананов из Эквадора. В настоящий момент Россельхознадзор потребовал от профильных ведомств латиноамериканской страны приостановить сертификацию пяти поставщиков из-за выявления в продукции многоядной мухи-горбатки.
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