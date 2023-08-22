"Сталинских Волкодавов" боялись даже в самом СМЕРШе. На что были способны самые лучшие сотрудники контрразведки

Алексей Горшков

ЧТО ЗА МАРАЗМ ?! На редкость бестолковая статья - о "всемогущем" СМЕРШ-е,якобы состоящем чуть ли не из "ниндзя" или "джедаев" - короче суперменов! Автор статейки, видимо - не только истории не знает, но даже наиболее известный роман о СМЕРШ-евцах - "Момент истины (В августе 44-го)" невнимательно читал! Там из описываемой оперативной группы СМЕРШ-а только Таманцев "волкодавом" был,причём свои физические навыки ("качание маятника", "стрельба по-македонски", и др.) приобрёл не в СМЕРШ-е, а в ПОГРАНВОЙСКАХ ещё до войны! Причём он так ВЫДЕЛЯЛСЯ своим мастерством,что даже прикомандированные "качки" - СМЕРШ-евцы из Москвы - о нём слышали,и пялились,как на какую-то экзотику! Таманцев - был просто фанатом силовых упражнений,занимался ими не в рамках своей опергруппы,а ИНДИВИДУАЛЬНО - в книге есть это - как он в любое свободное время уединялся,чтобы потренироваться! Старший группы СМЕРШ-а Алёхин его это делать не заставлял и официальных тренировок в своей группе не проводил! Этот какой-то увод интереса к "о загадоШном"! Что-то уж больно много разновсяческих "удивительностей" стало в последнее время в интернете обсуждаться! Я считаю - ВСЕ разнообразные "провидцы", "психотерапеУты", "астрологи" и прочие описатели необъяснимого - что бы они там не предсказывали и рассказывали - МОШЕННИКИ и ЖУЛИКИ,выползающие в момент КРИЗИСА МЫСЛИ !!! Вспомним,когда они у нас попёрли - в перестроечные и "святые 90-е"годы! До сих пор помню,как образованные и неглупые,вроде,люди,всякие крема и воду заряжали перед МОЛЧАВШИМ по телевизору Чумаком,ещё прикольнее было,когда он ПО РАДИО МОЛЧАЛ !!! Мы все находимся в плену западной пропаганды,описывающей СМЕРШ,как какую-то инфернально-мистическую всепроникающую карательную организацию! На деле же это просто военная контрразведка,да ещё разделённая между тремя ведомствами - военным,военно-морским, и Внутренних дел,просуществовавшая чуть более 3-х лет (с апреля 1943г. по май 1946 г.). Однако организация эта была очень эффективна, почему,собственно, её деятельность так и раздута - причём не нами! Многие сейчас хотят его возрождения. Я с этим и согласен,и не согласен! По-моему,нам сегодня нужен не СМЕРШ (военная контрразведка - естественно,нужна в войсках), а действительно ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ И ВСЕПРОНИКАЮЩАЯ структура,типа КГБ,Тайной канцелярии, или опричнины! Упырей надо НЕ ТОЛЬКО из войск гнать! Более того - КАК РАЗ войска-то, да и вообще силовые органы - относительно чисты от них,а нынешние ОБРАЗОВАНИЕ и КУЛЬТУРА - больше всего и нуждаются в чистке!