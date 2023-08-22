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"Сталинских Волкодавов" боялись даже в самом СМЕРШе. На что были способны самые лучшие сотрудники контрразведки

"Сталинских Волкодавов" боялись даже в самом СМЕРШе. На что были способны самые лучшие сотрудники контрразведки

О структуре СМЕРШа ходят говорят, о ней слагают легенды, да что уж там - даже фильмы снимают! Как понимаете, все это делается не на пустом месте.

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Комментарии
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НС
Нина Синельникова
То, что описал В. Богомолов в романе &quot;В августе 44&quot; меня просто поразило. И если такие методики действительно существовали, то сейчас они должны быть в архивах ФСБ. Но могли и исчезнуть, когда падла Ельцин приказал открыть часть архивов амерам. Но главная проблема в том, что любимый всеми нами президент не осмелится создать ещё одну спецслужбу.
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4 час.
Алексей Горшков
ЧТО ЗА МАРАЗМ ?! На редкость бестолковая статья - о &quot;всемогущем&quot; СМЕРШ-е,якобы состоящем чуть ли не из &quot;ниндзя&quot; или &quot;джедаев&quot; - короче суперменов! Автор статейки, видимо - не только истории не знает, но даже наиболее известный роман о СМЕРШ-евцах - &quot;Момент истины (В августе 44-го)&quot; невнимательно читал! Там из описываемой оперативной группы СМЕРШ-а только Таманцев &quot;волкодавом&quot; был,причём свои физические навыки (&quot;качание маятника&quot;, &quot;стрельба по-македонски&quot;, и др.) приобрёл не в СМЕРШ-е, а в ПОГРАНВОЙСКАХ ещё до войны! Причём он так ВЫДЕЛЯЛСЯ своим мастерством,что даже прикомандированные &quot;качки&quot; - СМЕРШ-евцы из Москвы - о нём слышали,и пялились,как на какую-то экзотику! Таманцев - был просто фанатом силовых упражнений,занимался ими не в рамках своей опергруппы,а ИНДИВИДУАЛЬНО - в книге есть это - как он в любое свободное время уединялся,чтобы потренироваться! Старший группы СМЕРШ-а Алёхин его это делать не заставлял и официальных тренировок в своей группе не проводил! Этот какой-то увод интереса к &quot;о загадоШном&quot;! Что-то уж больно много разновсяческих &quot;удивительностей&quot; стало в последнее время в интернете обсуждаться! Я считаю - ВСЕ разнообразные &quot;провидцы&quot;, &quot;психотерапеУты&quot;, &quot;астрологи&quot; и прочие описатели необъяснимого - что бы они там не предсказывали и рассказывали - МОШЕННИКИ и ЖУЛИКИ,выползающие в момент КРИЗИСА МЫСЛИ !!! Вспомним,когда они у нас попёрли - в перестроечные и &quot;святые 90-е&quot;годы! До сих пор помню,как образованные и неглупые,вроде,люди,всякие крема и воду заряжали перед МОЛЧАВШИМ по телевизору Чумаком,ещё прикольнее было,когда он ПО РАДИО МОЛЧАЛ !!! Мы все находимся в плену западной пропаганды,описывающей СМЕРШ,как какую-то инфернально-мистическую всепроникающую карательную организацию! На деле же это просто военная контрразведка,да ещё разделённая между тремя ведомствами - военным,военно-морским, и Внутренних дел,просуществовавшая чуть более 3-х лет (с апреля 1943г. по май 1946 г.). Однако организация эта была очень эффективна, почему,собственно, её деятельность так и раздута - причём не нами! Многие сейчас хотят его возрождения. Я с этим и согласен,и не согласен! По-моему,нам сегодня нужен не СМЕРШ (военная контрразведка - естественно,нужна в войсках), а действительно ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ И ВСЕПРОНИКАЮЩАЯ структура,типа КГБ,Тайной канцелярии, или опричнины! Упырей надо НЕ ТОЛЬКО из войск гнать! Более того - КАК РАЗ войска-то, да и вообще силовые органы - относительно чисты от них,а нынешние ОБРАЗОВАНИЕ и КУЛЬТУРА - больше всего и нуждаются в чистке!
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2 час.
Алексей Горшков
Так и на заглавной фотографии наши,видимо &quot;СМЕРШ-евцы&quot; без погон,чего БЫТЬ не могло,т.к. СМЕРШ организован 19 апреля 1943 года,когда уже введены были погоны!
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2 час.

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