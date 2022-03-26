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Товарищеские матчи. «Кайсар» победил «Байконур», «Жетысу» сыграл вничью с «Каспием-М»

Сегодня прошли товарищеские матчи клубов Первой лиги в преддверии подготовки к сезону. «Кайсар» победил «Байконур» со счетом 2:0.

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