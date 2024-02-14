В Красноярском крае построят три мусороперерабатывающих завода за 8 млрд

В крае планируют построить три мусороперерабатывающих завода. Помощником будущих инвесторов станет Российский экологический оператор (РЭО), который готов предоставить льготный заем в семь миллиардов рублей.
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