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Убийцу беременной женщины под Калининградом нашли через 17 лет по запаху одежды

Убийцу беременной женщины под Калининградом нашли через 17 лет по запаху одежды

t.me/Следком В Калининградской области раскрыли жестокое убийство беременной женщины, совершенное почти 20 лет назад.

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