В Мариуполе установили бюст Героя России Эдуарда Дьяконова В Мариуполе прошла церемония открытия бюста Героя России рядового Эдуарда Дьяконова.
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В Мариуполе установили бюст Героя России Эдуарда Дьяконова В Мариуполе прошла церемония открытия бюста Героя России рядового Эдуарда Дьяконова.
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