Театр абсурда
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Театр абсурда

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Являются ли США нашим партнёром? Только факты. Без пропаганды

Являются ли США нашим партнёром? Только факты. Без пропаганды

Царьград ФОТО: Christian Ohde/imago stock&people/Globallookpress Обстановка на мировой арене в последние несколько недель кардинально изменилась – США полностью прекратили поставки любого вооружения на Украину, провели переговоры с Россией, а Трамп лично унизил Зеленского на весь мир, помимо этого США встали на сторону России и проголосовали против резолюции ООН, осуждающей действия нашей страны.

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