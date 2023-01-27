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Кучеров набрал 1+2 в матче с «Бостоном» и стал 3-й звездой. У него 20+51 в 47 играх

Кучеров набрал 1+2 в матче с «Бостоном» и стал 3-й звездой. У него 20+51 в 47 играх

Никита Кучеров набрал 1+2 в матче с «Бостоном» и стал 3-й звездой.  Форвард «Тампы» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (3:2).

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