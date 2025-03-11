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Царьград

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Мишустин утвердил механизм борьбы с поддельными и просроченными лекарствами

Мишустин утвердил механизм борьбы с поддельными и просроченными лекарствами

Председатель Михаил Мишустин утвердил правила работы нового механизма контроля за лекарствами, который вступит в действие с 1 июня 2025 года.

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