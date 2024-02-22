Байден снова публично оскорбил Путина, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном»

Американский президент Джо Байден снова публично оскорбил российского лидера Владимира Путина. Так, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, Байден заявил, что «есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин» и США постоянно обеспокоены по поводу возможного ядерного конфликта.
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