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Байден снова публично оскорбил Путина, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном»

Байден снова публично оскорбил Путина, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном»

Американский президент Джо Байден снова публично оскорбил российского лидера Владимира Путина. Так, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, Байден заявил, что «есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин» и США постоянно обеспокоены по поводу возможного ядерного конфликта.

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Комментарии
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Татьяна Ускова
Байден, думаешь - если ты дед, значит тебе все позволено и с рук сойдет?
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19 час.

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