Байден снова публично оскорбил Путина, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном»

Американский президент Джо Байден снова публично оскорбил российского лидера Владимира Путина. Так, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, Байден заявил, что «есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин» и США постоянно обеспокоены по поводу возможного ядерного конфликта.