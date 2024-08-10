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Афера XXI века вокруг Wildberries: бизнесвумен Татьяна Бакальчук под «гипнозом» братьев Мирзоянов может лишиться многомиллиардного бизнеса

Афера XXI века вокруг Wildberries: бизнесвумен Татьяна Бакальчук под «гипнозом» братьев Мирзоянов может лишиться многомиллиардного бизнеса

Avia.pro - СМИ Добро пожаловать в новую главу увлекательной саги о том, как успешный бизнес может превратиться в очередную аферу века.

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Комментарии
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Андрей Красноперов
С голоду Бакальчук то не помрет...
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