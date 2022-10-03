Силовики заподозрили Ксению Собчак в распространении фейков о российской власти

В деле фигурирует интервью Ксении с режиссером Виталием Манским. Против него ранее уже возбудили уголовное дело за фейк: во время беседы с журналисткой он заявил, что на Московском международном кинофестивале якобы «воруется не меньше 85% бюджета».
В деле фигурирует интервью Ксении с режиссером Виталием Манским. Против него ранее уже возбудили уголовное дело за фейк: во время беседы с журналисткой он заявил, что на Московском международном кинофестивале якобы «воруется не меньше 85% бюджета».
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