Журнал "КЛАУЗУРА"
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Журнал "КЛАУЗУРА"

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Воронцовский дворец открыл первую страницу литературного марафона «Страницы»

Воронцовский дворец открыл первую страницу литературного марафона «Страницы»

Воронцовский дворец открыл первую страницу литературного марафона «Страницы» 18 сентября в Алупкинском дворцово-парковом музее-заповеднике стартовал Крымский республиканский фестиваль-марафон «Страницы».

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