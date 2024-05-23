Фура влетела в АЗС – произошел пожар

Под Новосибирском фура загорелась после того, как въехала в АЗС. ДТП с последующим возгоранием автомобиля произошло на дороге «Новосибирск-Садовый» перед выездом с Северного обхода в сторону Новосибирска.
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