Быть писцом вредно

﻿﻿«Сегодня люди редко двигаются и сидят в помещении, сгорбившись перед компьютерами, в отличие от наших здоровых и сильных предков!» Однако малоподвижный образ жизни и длительное сгорбленное положение, похоже, породили эту проблему более 4000 лет назад.