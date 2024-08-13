Быть писцом вредно

«Сегодня люди редко двигаются и сидят в помещении, сгорбившись перед компьютерами, в отличие от наших здоровых и сильных предков!» Однако малоподвижный образ жизни и длительное сгорбленное положение, похоже, породили эту проблему более 4000 лет назад.
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