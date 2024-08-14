Дальность применения «Ланцета» увеличили до 80 км

Барражирующий боеприпас «Ланцет» был модернизирован, теперь дальность его применения составляет около 70-80 км от линии боевого соприкосновения, пишет ТАСС со ссылкой на официальное издание форума «Армия».
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