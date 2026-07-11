Эрлинг Холанд оказался бывшим рэпером — фанаты нашли его клип десятилетней давности Он вместе с друзьями записывал рэп и выпустил клип на свой трек Kygo jo.
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Эрлинг Холанд оказался бывшим рэпером — фанаты нашли его клип десятилетней давности Он вместе с друзьями записывал рэп и выпустил клип на свой трек Kygo jo.
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