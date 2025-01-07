Количество жертв в результате землетрясения в Китае увеличилось до 95

Мощное землетрясение в Китае привело к значительным человеческим потерям. По предварительным данным, число жертв увеличилось до 95 человек, а количество пострадавших достигло 130, сообщают китайские издания.
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