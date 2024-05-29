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Через две недели в Екатеринбурге появятся зоны, свободные от самокатов

Через две недели в Екатеринбурге появятся зоны, свободные от самокатов

Уже через две недели в Екатеринбурге появятся зоны, в которых будет полностью запрещено движение самокатов, зоны, где нельзя оставлять самокаты, а также зоны, где их скорость будет снижена до 10 и 15 км/час.

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