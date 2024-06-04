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Кастюкевич: даже «ждуны» в Херсоне возненавидели киевский режим

Кастюкевич: даже «ждуны» в Херсоне возненавидели киевский режим

Даже «ждуны» в Херсоне начали ненавидеть киевские власти. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Эта арка на фотке - вход в парк. Мы там, когда учились, бегали на уроках физкультуры.... КОГДА Россия сдала Херсон ВСУ, там репрессировали, издевались  и уничтожили около СТА ЧЕЛОВЕК тех, кто с радостью встретил приход России, но по каким-то причинам эти люди не ушли вместе с пророссийской властью при отступлении.  ЭТО ТРАГЕДИЯ и НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА!! А вообще Херсон всегда был русским городом!!!
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