Эксперт Степанов: Британия видит в Украине полигон для испытания своего ВПК

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Британия играет ведущую роль в нарастании напряженности в Европе в стремлении использовать территорию Украины в качестве своеобразного полигона для апробирования своих вооружений и отработки военных технологий.
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