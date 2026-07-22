Я хочу разрушить их отношения

ПРОСТО ФЕЯ

Четыре года . Они были. Вы были. Это уже плюс. Люди которые влюблены не видят и не слышат ничего. Можно разрушить отношения, можно забрать доверие. Но нельзя украсть чужие чувства.. Никак. Они или есть или нет. Так бывает, что совпадает. Вот что так убиваться и страдать? Накручивать себя до психоза? Вероятно вы не понимаете, что месть не даст вам чувства удовлетворения полного, ни экстаза , ни оргазма ( прошу простить , пишу как есть) . Никто не приползет и не скажет, ааа я был не прав. Он не почувствует то, что чувствуете Вы. Он другой. У него другие желания, другие переживания. И в конце концов он не девушка, он не способен так глубоко отчаиваться, если не дорос до глубоких чувств, или к Вам их не испытывал.. Вы хотите страха и подчинения? Или любви? Вы не властны над чувствами других людей. Попробуйте переключиться на себя, станете счастливее. Или хотя бы не преподносите себе это не как потерю, а как приобретение какого то чувственного опыта. В упрощенном варианте, это звучит как ; милая, не корову ж потеряла, а только часть от быка. Таких много. Всяко в жизни бывает.