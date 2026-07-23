«Прекрасное далеко» с привкусом гнилых помидоров

Как пела одна девочка из будущего, «прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко» — и вот прямо сейчас для целой гордой страны выясняется, что дорога от чистого истока до волшебного сада сплошь покрыта ямами и капканами.
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