НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

82 подписчика

«Прекрасное далеко» с привкусом гнилых помидоров

«Прекрасное далеко» с привкусом гнилых помидоров

Как пела одна девочка из будущего, «прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко» — и вот прямо сейчас для целой гордой страны выясняется, что дорога от чистого истока до волшебного сада сплошь покрыта ямами и капканами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии