Отчет мэра Москвы о проделанной в 2023 году работе принят Мосгордумой

Мэр доложил о развитии транспорта, промышленности, здравоохранения и образования В Московской городской думе прошло заседание, в ходе которого был заслушан и принят ежегодный отчет мэра Москвы Сергея Собянина о результатах работы правительства столицы.
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