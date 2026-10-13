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Новости Тамбова

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Фиксированную часть пенсии предложили увеличивать с 70 лет

Фиксированную часть пенсии предложили увеличивать с 70 лет

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб в беседе с ТАСС высказал необходимость увеличения фиксированной части страховой пенсии по старости с 70 лет.

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