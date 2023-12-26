Шутливый гороскоп для всех знаков зодиака на 2024 год Юлия ПономареваВ мире быстрой суеты и серьезных дел шуточные гороскопы выступают как сказочная реальность, в которой каждый может забыть о своих заботах хотя бы на мгновение.