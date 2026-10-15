Правительство РФ выделило Свердловской области 60 млн рублей на строительство детского сада на 350 мест в границах улиц Камчатской, Блюхера, Сахалинской и Владивостокской в Кировском районе Екатеринбурга; техническая готовность объекта достигла 84%.
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