Microsoft Flight Simulator добавляет Лас-Вегас с новейшим бесплатным обновлением С моме...

Microsoft Flight Simulator добавляет Лас-Вегас с новейшим бесплатным обновлениемС момента своего запуска в 2020 году Microsoft Flight Simulator пополнила свои и без того обширный контент множеством значительных дополнений после запуска, и хотя следующая игра в серии должна выйти совсем скоро, игра все еще… источник#Microsoft_Flight_Simulator #Лас_Вегас.
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