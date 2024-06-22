Microsoft Flight Simulator добавляет Лас-Вегас с новейшим бесплатным обновлением С моме...

Microsoft Flight Simulator добавляет Лас-Вегас с новейшим бесплатным обновлениемС момента своего запуска в 2020 году Microsoft Flight Simulator пополнила свои и без того обширный контент множеством значительных дополнений после запуска, и хотя следующая игра в серии должна выйти совсем скоро, игра все еще… источник#Microsoft_Flight_Simulator #Лас_Вегас.