Кошки умеют завоевывать людские сердца без особых усилий. Порой достаточно самого простого их действия: неспешного потягивания на солнце или комичной попытки забраться в коробку, которая явно меньше их самих.
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