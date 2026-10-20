В Финляндии и Норвегии стали значительно чаще замечать бурых медведей, приходящих со стороны России. В приграничных районах этих входящих в НАТО государств заметно увеличилось число встреч с хищниками.
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