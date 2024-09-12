Джо Джонас и Софи Тернер завершили наконец-то свой развод

Актриса готова строить семью с британским аристократом. Софи Тернер со своим новым бойфрендом Перегрином Пирсоном LEGION-MEDIAФанаты Софи Тернер обрадованы известием о том, что актриса покончила с процессом расторжения брака с Джо Джонасом.
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