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Джо Джонас и Софи Тернер завершили наконец-то свой развод

Джо Джонас и Софи Тернер завершили наконец-то свой развод

Актриса готова строить семью с британским аристократом. Софи Тернер со своим новым бойфрендом Перегрином Пирсоном LEGION-MEDIAФанаты Софи Тернер обрадованы известием о том, что актриса покончила с процессом расторжения брака с Джо Джонасом.

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